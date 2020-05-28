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Футбол

“Шахтер” заподозрили в обходе правил карантина

Евгений НикитюкНет комментариев
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Комментатор Игорь Цыганык считает, что “Шахтер” продолжал тренировки на базе во время остановки УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Когда я смотрел товарищеский матч “Шахтер” – “Рух” (4:1), у меня сложилось впечатление, что “горняки” не переставали тренироваться. Команда была в тонусе.

Насколько мне известно, базу “Шахтера” оцепили и никого туда не пускали на время карантина. У меня нет никаких оснований об этом говорить. У меня нет никаких доказательств. Но у меня, человека, который понимает, как команда должна выглядеть после паузы, сложилось впечатление, что “Шахтер” не прекращал тренироваться. Футболисты донецкого клуба постоянно тренировались: в группах, самостоятельно”, – сказал Цыганык в программе “Цыганык Live”.

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Источник: sportanalytic.com
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