Смалийчук готовит реформы в Карпатах

Новый совладелец львовских “Карпат” Олег Смалийчук намерен серьезно взяться за реформирование своего клуба.

В отличии от своей первой каденции, когда он занимал должность вице-президента и заявлял о намерении вывести клуб в еврокубки, выкупив половину прав на клуб Олег Смалийчук стал более осторожным в высказываниях.

Никаких популистских заявлений насчет еврокубков вы отменя больше не услышите. Наоборот – нас ждут реформы и непопулярные решения.

Хочу заверить всех болельщиков, что «Карпаты» не умрут. Они будут жить. Это бренд не потухнет никогда – написал Смалийчук на своей странице в Фейсбук.

Напомним, “Карпаты” являются главным претендентом на вылет в Первую лигу.