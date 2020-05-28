Четверг, 28 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболСмалийчук готовит реформы в Карпатах
Футбол

Смалийчук готовит реформы в Карпатах

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Смалийчук

Новый совладелец львовских “Карпат” Олег Смалийчук намерен серьезно взяться за реформирование своего клуба.

В отличии от своей первой каденции, когда он занимал должность вице-президента и заявлял о намерении вывести клуб в еврокубки, выкупив половину прав на клуб Олег Смалийчук стал более осторожным в высказываниях.

Никаких популистских заявлений насчет еврокубков вы отменя больше не услышите. Наоборот – нас ждут реформы и непопулярные решения.  

Хочу заверить всех болельщиков, что «Карпаты» не умрут. Они будут жить. Это бренд не потухнет никогда – написал Смалийчук на своей странице в Фейсбук.

Напомним, “Карпаты” являются главным претендентом на вылет в Первую лигу.

загрузка...
Тэги: КарпатыОлег СмалийчукПетр Дыминский
Написать комментарий

Добавить комментарий

семь + 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Михайличенко высказал претензии относительно рестарта УПЛ

Владимир Костевич
Бутко и Костевич в составе Леха вышли в полуфинал Кубка Польши

Виллиан
Два лондонских гранда претендуют на экс-звезду Шахтера

Олег Смалийчук
Олег Смалийчук желает выкупить и вторую половину Карпат

Кравец забил гол в спарринге (ВИДЕО)

Закрыть