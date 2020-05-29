Лидер чемпионата Австрии жестоко наказан за нарушение карантина

Руководство австрийского футбола серьезно наказало лидера текущего сезона австрийской Бундеслиги “ЛАСК”.

После того, как было получено видео подтверждение групповых тренировок игроков клуба с Линца до снятия карантинных ограничений, дисциплинарный комитет наказал “ЛАСК” лишением шести очков, а также штрафом в размере 75 тысяч евро.

После вступления наказания в действие, клуб лишился первого места в чемпионате, уступив лидерство “Зальцбургу”. Возобновление чемпионата Австрии запланировано на 2 июня.