Пятница, 29 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЛидер чемпионата Австрии жестоко наказан за нарушение карантина
Футбол

Лидер чемпионата Австрии жестоко наказан за нарушение карантина

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
ЛАСК

Руководство австрийского футбола серьезно наказало лидера текущего сезона австрийской Бундеслиги “ЛАСК”.

После того, как было получено видео подтверждение групповых тренировок игроков клуба с Линца до снятия карантинных ограничений, дисциплинарный комитет наказал “ЛАСК” лишением шести очков, а также штрафом в размере 75 тысяч евро.

После вступления наказания в действие, клуб лишился первого места в чемпионате, уступив лидерство “Зальцбургу”. Возобновление чемпионата Австрии запланировано на 2 июня.

загрузка...
Тэги: карантинЛАСКрегламент
Написать комментарий

Добавить комментарий

10 − два =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Тете
Талант Шахтера не скрывает своего желания уйти

Кайо Жорже
Ювентус приготовил щедрое предложение по вундеркинду Сантоса

Пьетро Пеллегри
Пьетро Пеллегри может стать игроком МЮ

Владимир Костевич
Владимир Костевич может покинуть Лех

Виктор Вальдес
Виктор Вальдес начал тренерскую карьеру

Закрыть