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Футбол

Артем Милевский – игрок апреля по версии болельщиков Динамо-Брест

Андрей ОгородникНет комментариев
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Артем Милевский

Успешная игра в исполнении украинского нападающего Артема Милевского в составе брестского “Динамо” не осталась без внимания болельщиков действующего чемпиона Беларуси.

Как сообщает официальная страница “Динамо-Брест” в Фейсбук, большинством голосов болельщиков Артем Милевский был признан игроком месяца по итогам апреля.

Напомним, в апреле на счету Артема Милевского 6 матчей за “Динамо-Брест” во всех турнирах, один гол и одна результативная передача. К слову, успехи команды украинца не столь внушительны, действующий чемпион идет на 10 месте турнирной таблицы.

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Тэги: Артем МилевскийДинамо-БрестЧемпионат Беларуси
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