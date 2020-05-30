Артем Милевский – игрок апреля по версии болельщиков Динамо-Брест

Успешная игра в исполнении украинского нападающего Артема Милевского в составе брестского “Динамо” не осталась без внимания болельщиков действующего чемпиона Беларуси.

Как сообщает официальная страница “Динамо-Брест” в Фейсбук, большинством голосов болельщиков Артем Милевский был признан игроком месяца по итогам апреля.

Напомним, в апреле на счету Артема Милевского 6 матчей за “Динамо-Брест” во всех турнирах, один гол и одна результативная передача. К слову, успехи команды украинца не столь внушительны, действующий чемпион идет на 10 месте турнирной таблицы.