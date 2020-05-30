Суббота, 30 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболБулеца был интересен луганской Заре
Футбол

Булеца был интересен луганской Заре

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Сергей Булеца

Молодой талант киевского “Динамо” Сергей Булеца мог стать игроком луганской “Зари”, как и многие его партнеры по молодежному составу.

По информации ведущих ТаТоТаке, талантливый полузащитник всерьез рассматривался руководством “Зари”, как усиление линии полузащиты, но игрок в итоге перешел в СК “Днепр-1”. Сейчас подобная возможность уже не рассматривается, отметили ведущие.

Напомним, в нынешнем сезоне в составе СК “Днепр-1” 21-летний полузащитник отыграл 19 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. По последним слухам, игрок может остаться в аренде в клубе и на следующий сезон.

загрузка...
Тэги: ЗаряСергей БулецаСК Днепр-1
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 × 1 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
“Реал” забраковал экс-лидера “Шахтера”

Форвард “Динамо” сетует на нехватку доверия среди партнеров

Бундеслига. 29 тур. “Байер” на выезде одолел “Фрайбург”

Игрок “Шахтера”: Мы в равных условиях с “Динамо”

Официально. Двое помощников Реброва пролонгировали контракты с “Ференцварошом”

Закрыть