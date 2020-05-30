Булеца был интересен луганской Заре

Молодой талант киевского “Динамо” Сергей Булеца мог стать игроком луганской “Зари”, как и многие его партнеры по молодежному составу.

По информации ведущих ТаТоТаке, талантливый полузащитник всерьез рассматривался руководством “Зари”, как усиление линии полузащиты, но игрок в итоге перешел в СК “Днепр-1”. Сейчас подобная возможность уже не рассматривается, отметили ведущие.

Напомним, в нынешнем сезоне в составе СК “Днепр-1” 21-летний полузащитник отыграл 19 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. По последним слухам, игрок может остаться в аренде в клубе и на следующий сезон.