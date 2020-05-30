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Футбол

Бундеслига. 29 тур. “Байер” на выезде одолел “Фрайбург”

Евгений НикитюкНет комментариев
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В немецкой Бундеслиге стартовал очередной тур. Сообщает сайт EURO.com.ua

Гол Кая Хаверца принес “Байеру” минимальную выездную победу над “Фрайбургом”.

Чемпионат Германии
29 тур

Фрайбург” – “Байер” – 0:1
Гол: Хаверц, 55

Источник: sportanalytic.com
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