Бундеслига. 29 тур. “Байер” на выезде одолел “Фрайбург”

ГлавнаяФутболБундеслига. 29 тур. “Байер” на выезде одолел “Фрайбург”ФутболБундеслига. 29 тур. “Байер” на выезде одолел “Фрайбург”Евгений НикитюкНет комментариевДобавлено Май. 30, 2020 в 03:500Share1 В немецкой Бундеслиге стартовал очередной тур. Сообщает сайт EURO.com.ua Гол Кая Хаверца принес “Байеру” минимальную выездную победу над “Фрайбургом”. Чемпионат Германии29 тур “Фрайбург” – “Байер” – 0:1Гол: Хаверц, 55 Источник: sportanalytic.com загрузка...Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:4 × 4 = Вам может понравиться Футбол Игрок “Шахтера”: Мы в равных условиях с “Динамо”30.05.2020Читать большеФутбол Официально. Двое помощников Реброва пролонгировали контракты с “Ференцварошом”29.05.2020Читать большеФутбол Вукоевича оправдали по делу о домашнем насилии29.05.202029.05.20202Читать большеФутбол Ливерпуль готов закрыть сделку по Вернеру29.05.202029.05.2020Читать большеФутбол Андрей Лунин: Была немного странная ситуация в Реале29.05.202029.05.20203Читать большеФутбол Манчестер Сити намерен подписать игрока на место Зинченко29.05.202029.05.2020Читать большеФутбол Эксперт: Цітаїшвілі достоин играть в старте “Динамо”29.05.20204Читать большеФутбол Легионер “Динамо” мог перебраться в Китай или Мексику29.05.20203Читать большеФутбол Число запасных на матчах УПЛ выросло до девяти игроков29.05.202029.05.20203Читать большеФутбол Бангура назвал причину из-за которой покинул Динамо29.05.202029.05.20203Читать большеРекомендуем посмотретьХоккейКазахстан на Континентальном кубке представит ХК «Иртыш»21.05.2020ФутболКополовец жестко проехался по семейству Шуфричей04.05.2020ФутболУкраинец выбрал Москву, а не Бундеслигу, Соболь таки покинет “Шахтер”25.05.2020ФутболУкраинский миллиардер станет владельцем Черноморца24.05.202024.05.2020ТеннисОлимпиада: Канада официально снимается с соревнований в этом году23.03.2020ФутболАмериканская компания приобрела стадион Черноморец24.05.2020Футбол“Ворскла” – “Шахтер”. ОНЛАЙН01.03.2020БоксКомми Ломаченко поблагодарил за поддержку в бою с Лопесом20.12.2019ФутболЭксперт: Соль использует “Динамо” как дойную корову27.11.2019ФутболГол Зубкова принес “Ференцварошу” победу над клубом Петряка (ВИДЕО)16.02.2020