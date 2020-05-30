Эксперт: “Шахтер” поудержит пыл “Динамо”

Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко поделился мыслями в преддверии матча 24-го тура УПЛ “Шахтер” – “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Интриги в нашем классико даже немного меньше, чем в игре “Зари” и “Александрии”. Все-таки в турнирной таблице динамовцам догнать “Шахтер” уже не представляется возможным. “Динамо” надо бороться за второе место, потому что серебро тоже может выскользнуть, ведь “Заря” заявляет на второе место большие амбиции.

В “Динамо” в игре с “Шахтером” будут амбиции выиграть, чтобы быть на втором месте, но горняки не будут в воскресенье играть через не могу, потому что им выигрывать кровь из носу не надо. Каштру имеет возможность вкатываться в чемпионат постепенно и не захочет рисковать игроками после такого большого перерыва. Класса “Шахтера” должно хватить, чтобы погасить пыл “Динамо”, – сказал Гецко.

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Напомним, поединок “Шахтер” – “Динамо” состоится в воскресенье 31 мая в 17:00.