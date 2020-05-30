Фиорентина начала переговоры по экс-звезде Карпат

Талантливый колумбийский вингер Хорхе Карраскаль, который успел здорово проявить себя в составе львовских “Карпат”, перед переездом в состав “Ривер Плейта”, может вернуться в Европу.

Как сообщает итальянская пресса, большие планы на игрока имеет итальянская “Фиорентина”, руководство которой уже сделало запрос по вингеру аргентинского гранда. Сообщается, что “Ривер Плейт” готов рассмотреть вариант с продажей Карраскаля, но при условии компенсации в размере 20 миллионов евро.

Напомним, что 11% суммы от будущего трансфера принадлежат львовским “Карпатам”, что позволит существенно улучшить финансовое состояние клуба.