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Футбол

Фиорентина начала переговоры по экс-звезде Карпат

Андрей ОгородникНет комментариев
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Хорхе Карраскаль

Талантливый колумбийский вингер Хорхе Карраскаль, который успел здорово проявить себя в составе львовских “Карпат”, перед переездом в состав “Ривер Плейта”, может вернуться в Европу.

Как сообщает итальянская пресса, большие планы на игрока имеет итальянская “Фиорентина”, руководство которой уже сделало запрос по вингеру аргентинского гранда. Сообщается, что “Ривер Плейт” готов рассмотреть вариант с продажей Карраскаля, но при условии компенсации в размере 20 миллионов евро.

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Напомним, что 11% суммы от будущего трансфера принадлежат львовским “Карпатам”, что позволит существенно улучшить финансовое состояние клуба.

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Тэги: КарпатыРивер ПлейтФиорентинаХорхе Карраскаль
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