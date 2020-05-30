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Футбол

Форвард “Динамо” сетует на нехватку доверия среди партнеров

Евгений НикитюкНет комментариев
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Испанский форвард “Динамо” Фран Соль говорит, что одноклубники не слишком ему доверяют во время игры. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Когда я нахожусь в хорошей позиции или делаю хороший забег мне не отдают пас. Это все из-за недостатка доверия со стороны партнеров. Это все началось после травмы плеча. Надеюсь, мне удастся вернуть доверие, и я буду забивать больше голов. Нужно разделять отношения на поле и в жизни.

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Доверяют больше тем игрокам, которые играют чаще и выступают на поле вместе, они понимают друг друга лучше. После прихода Михайличенко у меня очень мало игрового времени. Могу только усердно работать и улучшать свои качества, как футболиста”, – сказал Соль.

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Источник: sportanalytic.com
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