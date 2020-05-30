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Футбол

Наставник “Карпат”: Смена собственника пошла на пользу команде

Евгений НикитюкНет комментариев
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Главный тренер “Карпат” Роман Санжар высказался о последних изменениях в львовском клубе. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Эта ситуация влияет на команду, но влияет исключительно в положительном плане. Еще две недели назад ситуация была крайне сложной и команда могла не собраться вообще. Именно по этой причине мы собрались позже.

Я считаю, что смена руководства произошла своевременно и у команды появилась возможность дальше бороться, жить, существовать, строить планы и т.д. Ведь если бы этого не было, то в Карпатах могло быть все очень плохо.

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С ребятами начали рассчитываться. У нас появилась возможность думать непосредственно о своих обязанностях, тренироваться, готовится к играм и не думать о каких-то бытовые вопросы. Ситуация изменилась в положительную сторону, – считает Санжар.

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Напомним, несколько дней назад львовский клуб объявил о том, что Олег Смалійчук выкупил долю в Петра Дыминского и стал новым владельцем “Карпат”.

Источник: sportanalytic.com
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