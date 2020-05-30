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Футбол

Павелко: В “Карпатах” у шести человек подозревают коронавирус

Евгений НикитюкНет комментариев
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Председатель УАФ Андрей Павелко высказался о ситуации с выявлением коронавирус у игроков и персонала “Карпат”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Мы имеем информацию, что два игрока “Карпат” и сотрудник клуба инфицированные коронавирусом. В понедельник львовская команда пройдет повторное тестирование, после чего будем принимать решение. Наш комитет, который вместе с МИНЗДРАВ внимательно изучит ситуацию, плюс делегат УАФ на месте все подробно изучает. В Германии уже было такое, и там уже имеют опыт, как действовать в подобных случаях.

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Конечно, факт того, что в заражении коронавирусом в “Карпатах” в целом подозреваются шесть человек, выходит за рамки медицинского протокола. Однако, “Карпаты” связались с представителями “Мариуполь”, сообщили об этой ситуации, и “Мариуполь” не протестовал против переноса матча, – сказал Павелко.

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Добавим, матч 24 тура УПЛ “Карпаты” – “Мариуполь”, который был запланирован на воскресенье было отменено.

Источник: sportanalytic.com
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