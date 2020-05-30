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“Реал” забраковал экс-лидера “Шахтера”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Хавбек лондонского “Челси” Виллиан не перейдет в мадридский “Реал”. Сообщает сайт EURO.com.ua

По данным СМИ, агенты 31-летнего бразильца предложили “бланкос” услуги своего агента, однако получили отказ. Речь идет о том, что наставник мадридцев Зинедин Зидан сразу же отверг возможном подписании полузащитника “аристократов”.

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Добавим, летом у Виллиана завершается контракт с “Челси”, так что перейти в новый клуб он сможет совершенно бесплатно.

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Источник: sportanalytic.com
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