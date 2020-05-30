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Футбол

Рустам Худжамов начинает карьеру теле эксперта

Андрей ОгородникНет комментариев
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Рустам Худжамов

Бывший вратарь донецкого “Шахтера” и “Маруиполя” Рустам Худжамов определился со своим будущем.

После того, как он закончил карьеру футболиста, долго без работы он не оставался. Экс-вратарь отозвался на предложение группы каналов Футбол, которые позвали его работать теле экспертом.

Я – Рустам Худжамов, буду стараться говорить правду в роли телеэксперта. Я закончил игровую карьеру из-за травмы колена. К сожалению, играть по состоянию здоровья не могу, поэтому ищу себя тут.

Напомним, на телеканале Футбол сейчас работают многие экс-игроки “Шахтера”, среди которых Шевчук, Воробей, Белик и многие другие.

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Тэги: МариупольРустам ХуджамовШахтер
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