“Шахтер” – “Динамо”: превью, мнение букмекеров, прогноз

Украинский футбол возвращается после большого вынужденного перерыва. Долгое время футбольные чиновники не могли определиться, когда вернется УПЛ 30 мая или шестого июня, но все-таки решили возобновить чемпионат еще весной. Уже в первом туре после возобновления нас ждет украинское классико “Шахтер” – “Динамо”. Интересно, что впервые “Горняки” будут хозяевами в матче с “Динамо” на НСК “Олимпийский”.

Турнирное положение

К сожалению, в этом поединке уже не будет разыгрываться чемпионство. “Шахтер” фактически обеспечил себе титул, поэтому будет играть за свое имя и престиж. У “Горняков” 13 пунктов преимущества над “Зарей” и “Динамо” и нужно очень сильно постараться, чтобы их растерять. Это не случится фактически 99 процентов, поэтому донецкий клуб будет просто доигрывать чемпионат и готовиться к возобновлению Лиги Европы.

В тоже время для киевского клуба — это не только принципиальный матч, но и также важный поединок с турнирной точки зрения. “Динамо” продолжает борьбу за вторую строчку. По дополнительным показателям киевляне уступают луганскому клубу. В тоже время “Десна” находится на расстоянии трех пунктов, а “Александрия” – шести. Поэтому киевскому клубу необходимо брать очки в каждом матче.

Форма команд

Сейчас очень тяжело что-то говорить по поводу физической формы команд. Последние официальные поединки команды провели еще в середине марта. Менее двух недель назад футболистам разрешили проводить тренировки за это время тяжело набрать оптимальные кондиции. Да команды провели по два товарищеских поединка, однако говорить о том, что они дали много информации для размышления, не стоит.

“Шахтер” провел два поединка с представителями Первой лиги. Донецкий клуб переиграл “Рух” со счетом 4:1 и в сухую разобрался с “Оболонь-Бровар” – 4:0. Донецкий клуб против представителей Первой лиги выглядел очень даже хорошо. Хорошо играли, как лидеры команды, так и запасные. Однако ни “Рух”, ни “Оболонь-Бровар” это не те команды, на которые должен ровняться донецкий клуб. Однако эти матчи дали основное – игровую практику, которая важнее любой тренировки.

В свою очередь киевский клуб также провел две контрольные встречи. Все с тем же “Рухом”, который правда закончился ничьей со счетом 1:1. В тоже время спустя пару дней киевский клуб сумел переиграть “Олимпик” со счетом 2:0. Уже в стартовые пару минут Цитиашвили оформил дубль и киевский клуб сумел уверенно довести матч до победы. Поединок проходит кстати в укороченном формате – два тайма по 30 минут.

Если брать официальные встречи, то команды последний раз играли еще 15 марта. В этот день донецкий “Шахтер” неожиданно проиграл минимально “Заре”. В тот же день киевский клуб сыграл вничью с “Десной” 1:1 и по дополнительным показателям опустился на третью строчку.

История противостояний

В общей сложности между собой донецкий и киевский клубы провели 96 поединков, включая советское время. На данный момент впереди “Шахтер” с 35 победами. У киевского клуба 33 виктории, еще 26 раз команды сыграли вничью. Разница мячей плюс семь у донецкого клуба. Если брать только матчи в рамках чемпионата Украины, то здесь уже небольшое преимущество по победам у столичной команды – 24 против 22 и плюс пять голов для киевлян.

В текущем сезоне команды между собой провели два поединка. В чемпионате две виктории отпраздновал донецкий клуб. В рамках четвертого тура в Киеве голы Марлоса та Мораеса принесли победу со счетом 2:1 “Горнякам”, а в 14 туре в Харькове “Шахтер” выиграл с минимальным счетом 1:0. Тогда победу донецкому клубу принес Кривцов. В чемпионате “Динамо” не может выиграть у своего соперника уже на протяжении пяти туров.

Еще один поединок прошел в рамках 1/8 финала Кубка Украины. Только в дополнительное время “Динамо” на своем стадионе сумело победить “Шахтер” и пройти в следующий раунд турнира.

Ориентировочные составы:

“Шахтер”: Пятов, Исмаили, Кривцов, Хочолава, Болбат, Степаненко, Марлос, Тете, Тайсон, Коваленко, Мораес

“Динамо”: Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера, Сидорчук, Буяльский, Вербич, Дуелунд, Цитиашвили, Русин

Мнение букмекеров

Победа “Шахтера” – 1.87

Ничья – 3.48

Победа “Динамо” – 4.05

Прямая трансляция

Поединок начнется в 17:00 в воскресенье 31 мая. В прямом эфире поединок покажет телеканал “Футбол-1”.

Прогноз

Ничья 1-1