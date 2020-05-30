Смена владельца спасла Карпаты от исчезновения

Главный тренер львовских “Карпат” Роман Санжар положительно отнесся к смены владельца клуба.

После того, как бывший вице-президент команды Олег Смалийчук выкупил частку прав почетного президента клуба Петра Дыминского, в клуба появились шансы сохранить свое существование, о чем сообщил тренер.

«Эта ситуация влияет на команду исключительно в положительном плане. Еще две недели назад ситуация была крайне сложной, команда могла не собраться вообще. Именно по этой причине мы собрались позже.

Смена руководства произошла своевременно, у команды появилась возможность дальше бороться, жить, существовать, строить планы и т.д. Ведь если бы этого не было, то в «Карпатах» могло быть все очень плохо.

С ребятами начали рассчитываться. У нас появилась возможность думать непосредственно о своих обязанностях, тренироваться, готовится к играм и не думать о каких-то бытовых вопросах. Ситуация поменялась в положительную сторону»

Напомним, “Карпаты” идут на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Украины.