Экс-лидер “Шахтера” нужен “Тоттенхэму”

Полузащитник “Челси” Виллиан по окончании сезона может перебраться в “Тоттенхэм”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Британская пресса пишет, что “шпоры” готовы подписать бразильца, однако лишь при условии, что смогут продать аргентинского полузащитника Эрика Ламелу.

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Добавим, в конце сезона в Виллиана заканчивается контракт с “аристократами”, поэтому перейти в новый клуб он сможет совершенно бесплатно.