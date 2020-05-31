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Футбол

Экс-лидер “Шахтера” нужен “Тоттенхэму”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Полузащитник “Челси” Виллиан по окончании сезона может перебраться в “Тоттенхэм”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Британская пресса пишет, что “шпоры” готовы подписать бразильца, однако лишь при условии, что смогут продать аргентинского полузащитника Эрика Ламелу.

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Добавим, в конце сезона в Виллиана заканчивается контракт с “аристократами”, поэтому перейти в новый клуб он сможет совершенно бесплатно.

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Источник: sportanalytic.com
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