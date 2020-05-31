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Футбол

Федецкий: В “Днепре” у нас был суперколлектив

Евгений НикитюкНет комментариев
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Бывший защитник “Днепра” Артем Федецкий вспомнил исторический выход днепрян в финал Лиги Европы в сезоне 1415 лет. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Кажется, что это произошло вчера. Уже прошло пять лет и эмоции немного улеглись. К сожалению, нет уже того “Днепра”. Я уже говорил, что хотелось бы еще раз пережить тот отрезок. У нас тогда был суперколлектив, все прониклись одной идеей, несмотря на время, которое переживала наша страна.

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Удалось немного отвлечь людей, чтобы они немного развеялись. Мне кажется, что нам это удалось. За нас болела вся страна. Это было очень приятно, не хотелось разочаровать людей”, – сказал Федецкий.

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Напомним, в том сезоне команда Маркевича вышла в финал Лиги Европы, где уступила испанской “Севилье”.

Источник: sportanalytic.com
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