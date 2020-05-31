Федецкий: В “Днепре” у нас был суперколлектив

Бывший защитник “Днепра” Артем Федецкий вспомнил исторический выход днепрян в финал Лиги Европы в сезоне 1415 лет. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Кажется, что это произошло вчера. Уже прошло пять лет и эмоции немного улеглись. К сожалению, нет уже того “Днепра”. Я уже говорил, что хотелось бы еще раз пережить тот отрезок. У нас тогда был суперколлектив, все прониклись одной идеей, несмотря на время, которое переживала наша страна.

Удалось немного отвлечь людей, чтобы они немного развеялись. Мне кажется, что нам это удалось. За нас болела вся страна. Это было очень приятно, не хотелось разочаровать людей”, – сказал Федецкий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент УПЛ: Коломойский помог Зеленскому стать президентом.

Напомним, в том сезоне команда Маркевича вышла в финал Лиги Европы, где уступила испанской “Севилье”.