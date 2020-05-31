Воскресенье, 31 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЛегионер “Динамо”: Нам нужно быть командой и биться друг за друга
Футбол

Легионер “Динамо”: Нам нужно быть командой и биться друг за друга

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Датский хавбек “Динамо” Миккель Дуелунд поделился ожиданиями перед матчем 24 тура УПЛ против “Шахтера”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Ожидаю высокий уровень футбола. “Шахтер” демонстрирует отличную игру, мы должны быть готовы ко всему и сконцентрированными во всех компонентах в течение 90 минут.

Важно быть командой на поле и биться друг за друга”. – сказал Дуелунд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Шахтер” – “Динамо”. Анонс, судья, трансляция.

Читайте также:  Воспитанник Шахтера близок к переходу в Зарю

Добавим, поединок “Шахтер” – “Динамо” состоится сегодня в Киеве. Начало в 17:00.

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

17 − 8 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
“Шахтер” – “Динамо”. Анонс, судья, трансляция

Наставник “Шахтера” – о кадровых потерях перед игрой с “Динамо”

Федецкий: В “Днепре” у нас был суперколлектив

В “Десне” замахнулись на призовые места УПЛ

Милан хочет купить Эдегора

Закрыть