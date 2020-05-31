Легионер “Динамо”: Нам нужно быть командой и биться друг за друга

Датский хавбек “Динамо” Миккель Дуелунд поделился ожиданиями перед матчем 24 тура УПЛ против “Шахтера”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Ожидаю высокий уровень футбола. “Шахтер” демонстрирует отличную игру, мы должны быть готовы ко всему и сконцентрированными во всех компонентах в течение 90 минут.

Важно быть командой на поле и биться друг за друга”. – сказал Дуелунд.

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Добавим, поединок “Шахтер” – “Динамо” состоится сегодня в Киеве. Начало в 17:00.