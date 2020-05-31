Наставник “Шахтера” – о кадровых потерях перед игрой с “Динамо”

Главный тренер “Шахтера” Луиш Каштру не волнуют кадровые проблемы “горняков” накануне матча с “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Вы же знаете, я всегда смотрю на игроков, которые у меня есть в наличии. Я не говорю об игроках, которые не смогут играть. Если не будет Матвиенко, Кривцова, Степаненко, Тайсона или Марлоса, то их заменят другие игроки.

Конечно, в течение сезона есть важные футболисты в команде, и они знают это. Но самое главное – привносить все индивидуальные качества в наш коллектив. Мы цінимось, как коллектив. Этот союз, который присутствует в команде, наш семейный дух, я хочу видеть в каждом матче. В том числе и в поединке с “Динамо”” .Я не переживаю о тех, кого нет”, – сказал португальский специалист.

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Добавим, матч 24 тура УПЛ “Шахтер” – “Динамо” состоится 31 мая. Начало в 17:00.