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Футбол

Официально. Капитан “Александрии” завязал с футболом

Евгений НикитюкНет комментариев
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Хавбек “Александрии” Андрей Запорожан завершил профессиональную карьеру. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом рассказал наставник “алексів” Владимир Шаран.

“Андрею сделали оперативное вмешательство. Он решил завершить свою карьеру. Мы разговаривали с президентом относительно того, чтобы Запорожан остался в тренерском штабе нашей команды”, – сказал наставник.

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Напомним, неделю назад в контрольной игре “Александрии” Запорожан порвал ахиллово сухожилие.

Источник: sportanalytic.com
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