“Шахтер” – “Динамо”. Анонс, судья, трансляция

Сегодня наши гранды сыграют в Киеве в рамках 24 тура УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

31 мая 2020 года. УПЛ. 24 тур. 17:00

Стадион: НСК “Олимпийский”

Судья: Екатерина Монзуль (Харьков)

Трансляция: “Футбол 1”

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“Шахтер”

Донецкий клуб после карантина находится в отличной форме. В двух товарищеских матчах против “Руха” и “Оболони” “горняки” победили соперников с суммарным счетом 8:1. Конечно, уровень оппозиции не впечатляет, но тот же Игорь Цыганык убежден, что “Шахтер” вообще не переставал тренироваться даже на карантине. В общем, “оранжево-черные” сейчас являются лидерами чемпионата, а гигантский отрыв позволяет им рассматривать все матчи УПЛ как тренировочный полигон для матча против “Вольфсбурга” в Лиге Европы. Вместе с тем, возможно, есть смысл попробовать победить “Динамо” в Киеве, чтобы окончательно расставить все точки над “и”.

Стоит остановиться подробнее и на месте проведения поединка. Дело в том, что перелеты на самолетах у нас до сих пор запрещены из-за карантина, а “Шахтер” все равно проживает в Киеве, поэтому до завершения этого сезона домашним стадионом “горняков” станет НСК “Олимпийский”. “Динамо” же подавляющее большинство матчей проведет на родной арене, а на НСК будет возвращаться лишь иногда для топ-матчей. Не нужно відкидити и возможность того, что Луиш Каштру разбавит свой опытный состав несколькими молодыми игроками, чтобы дать им драгоценный опыт. Так или иначе, “Классическое” вызывает много интереса всегда, а если добавить к этому еще и почти 3-месячную паузу через карантин, то внимание к нему будет приковано невероятное.

“Динамо”

Для киевлян не очень привычно быть гостями на своем стадионе, но такова уж карантинная реальность. В конце концов, для “Динамо” это тоже плюс, ведь не нужно ехать в Харьков, чтобы сыграть этот поединок. Если говорить об игре “бело-синих” в последнее время, то “Движение” в товарищеском матче они пробить так и не смогли, а “Олимпику” забили дважды за стартовые четыре минуты. Из этого заметно, что команда Михайличенко так и не научилась преодолевать эшелонированную оборону, поэтому быстрый гол ей нужен очень и очень сильно. Видимо, давно уже “Динамо” не расценивалось так низко перед матчем против “Шахтера”, но на сегодня разницу между уровнем игры обеих команд заметно практически невооруженным глазом.

Почти сразу после начала тренировок “Динамо” выяснилось, что сразу пятеро игроков получили мышечные травмы, а это может свидетельствовать о двух фактах. Первый заключается в том, что эти футболисты, вероятно, плохо выполняли “домашнее задание” на карантине и вышли из него совсем неготовыми. Второй – это запредельные нагрузки от Михайличенко, которые просто не смогли выдержать исполнители, которые два месяца нормально не тренировались. Так или иначе, стартовый состав “Динамо” на сегодня спрогнозировать действительно трудно, а вот очки брать необходимо, если команда еще мечтает о Лиге чемпионов.

Дисквалифицирован: Артем Беседин (“Динамо”)

Коэффициенты от букмекеров

Победа “Шахтера”: 1,81

Ничья: 3,75

Победа “Динамо”: 4,25

Прогноз Sportanalytic.com: 2:1