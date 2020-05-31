Воскресенье, 31 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутбол“Шахтер” – “Динамо”. Анонс, судья, трансляция
Футбол

“Шахтер” – “Динамо”. Анонс, судья, трансляция

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Сегодня наши гранды сыграют в Киеве в рамках 24 тура УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

31 мая 2020 года. УПЛ. 24 тур. 17:00
Стадион: НСК “Олимпийский”
Судья: Екатерина Монзуль (Харьков)
Трансляция: “Футбол 1”
Текстовую трансляцию читайте ЗДЕСЬ

“Шахтер”

"Шахтар" - "Динамо". Анонс, суддя, трансляція

Донецкий клуб после карантина находится в отличной форме. В двух товарищеских матчах против “Руха” и “Оболони” “горняки” победили соперников с суммарным счетом 8:1. Конечно, уровень оппозиции не впечатляет, но тот же Игорь Цыганык убежден, что “Шахтер” вообще не переставал тренироваться даже на карантине. В общем, “оранжево-черные” сейчас являются лидерами чемпионата, а гигантский отрыв позволяет им рассматривать все матчи УПЛ как тренировочный полигон для матча против “Вольфсбурга” в Лиге Европы. Вместе с тем, возможно, есть смысл попробовать победить “Динамо” в Киеве, чтобы окончательно расставить все точки над “и”.

Читайте также:  Черноморец отказался от идеи пригласить Бухала

Стоит остановиться подробнее и на месте проведения поединка. Дело в том, что перелеты на самолетах у нас до сих пор запрещены из-за карантина, а “Шахтер” все равно проживает в Киеве, поэтому до завершения этого сезона домашним стадионом “горняков” станет НСК “Олимпийский”. “Динамо” же подавляющее большинство матчей проведет на родной арене, а на НСК будет возвращаться лишь иногда для топ-матчей. Не нужно відкидити и возможность того, что Луиш Каштру разбавит свой опытный состав несколькими молодыми игроками, чтобы дать им драгоценный опыт. Так или иначе, “Классическое” вызывает много интереса всегда, а если добавить к этому еще и почти 3-месячную паузу через карантин, то внимание к нему будет приковано невероятное.

Читайте также:  Де Лигт на грани перехода в Ювентус

“Динамо”

"Шахтар" - "Динамо". Анонс, суддя, трансляція

Для киевлян не очень привычно быть гостями на своем стадионе, но такова уж карантинная реальность. В конце концов, для “Динамо” это тоже плюс, ведь не нужно ехать в Харьков, чтобы сыграть этот поединок. Если говорить об игре “бело-синих” в последнее время, то “Движение” в товарищеском матче они пробить так и не смогли, а “Олимпику” забили дважды за стартовые четыре минуты. Из этого заметно, что команда Михайличенко так и не научилась преодолевать эшелонированную оборону, поэтому быстрый гол ей нужен очень и очень сильно. Видимо, давно уже “Динамо” не расценивалось так низко перед матчем против “Шахтера”, но на сегодня разницу между уровнем игры обеих команд заметно практически невооруженным глазом.

Читайте также:  "Олимпик" - "Мариуполь". ОНЛАЙН

Почти сразу после начала тренировок “Динамо” выяснилось, что сразу пятеро игроков получили мышечные травмы, а это может свидетельствовать о двух фактах. Первый заключается в том, что эти футболисты, вероятно, плохо выполняли “домашнее задание” на карантине и вышли из него совсем неготовыми. Второй – это запредельные нагрузки от Михайличенко, которые просто не смогли выдержать исполнители, которые два месяца нормально не тренировались. Так или иначе, стартовый состав “Динамо” на сегодня спрогнозировать действительно трудно, а вот очки брать необходимо, если команда еще мечтает о Лиге чемпионов.

Дисквалифицирован: Артем Беседин (“Динамо”)

Коэффициенты от букмекеров
Победа “Шахтера”: 1,81
Ничья: 3,75
Победа “Динамо”: 4,25

Прогноз Sportanalytic.com: 2:1

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

2 × три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Наставник “Шахтера” – о кадровых потерях перед игрой с “Динамо”

Федецкий: В “Днепре” у нас был суперколлектив

В “Десне” замахнулись на призовые места УПЛ

Милан хочет купить Эдегора

Профутбол переехал на другой канал

Закрыть