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Футбол

В “Десне” замахнулись на призовые места УПЛ

Евгений НикитюкНет комментариев
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Главный тренер черниговской “Десны” Александр Рябоконь доволен победой своей команды над “Колосом”(2:0) в матче 24 тура УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

По его словам, первая игра после карантинной паузы выдалась тяжелой для обеих команд с обилием борьбы, где решающую роль сыграл характер игроков.

“Могу сказать одно, что мы будем вести борьбу за призовые места. Такое у нас стоит задача на сегодняшний день. Игра может выйти или нет, но результата надо добиваться”, – подытожил Рябоконь.

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Источник: sportanalytic.com
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