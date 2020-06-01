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Футбол

Арсенал начал переговоры по новому контракту с Обамеянгом

Андрей ОгородникНет комментариев
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Пьер-Эмерик Обамеянг

Руководство лондонского “Арсенала” не теряет надежд сохранить в своем составе одного из лидеров команды Пьер-Эмерика Обамеянга.

Как сообщает Get French Football News, руководство “канониров” начало переговоры по новому контракту габонского бомбардира. Действующий контракт, отметим, истекает летом следующего года.

В нынешнем сезоне на счету Обамеянга 26 матчей в составе “Арсенала”, семнадцать голов и две результативные передачи. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны миланского “Интера”.

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Тэги: АрсеналконтрактПьер-Эмерик Обамеянг
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