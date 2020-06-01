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Футбол

Буффон ещё на сезон продлит контракт с Ювентусом

Андрей ОгородникНет комментариев
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Джанлуиджи Буффон

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон несмотря на почетный, даже для вратаря возраст, не спешит завершать футбольную карьеру.

По информации журналиста Николы Скиры, 42-летний вратарь в ближайшее время согласует с “Ювентусом” условия нового контракта, который будет рассчитан на один сезон. Условия сделки остаются неизвестными.

Отметим, в нынешнем сезоне Джанлуиджи Буффон провел в составе “Старой Синьоры” 11 матчей и пропустил девять голов. За туринский гранд вратарь выступает с 2001 года, за исключением прошлого сезона, который он провел в “ПСЖ”.

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Тэги: Джанлуиджи БуффонконтрактЮвентус
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