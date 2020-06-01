Ференцварош не сумел обыграть Академию Пушкаша

Лидер чемпионата Венгрии “Ференцварош”, который работает под руководством украинского специалиста Сергея Реброва, оступился в матче 26 тура чемпионата Венгрии.

Несмотря на гол на 17 минуте, одержать победу в поединке против “Академии Пушкаша” “Ференцварош” не сумел. Матч завершился ничьей 1:1, после автогола игрока “Фради”.

Стоить отметить, что в поединке принял участие Игорь Харатин, который отыграл весь матч за “Ференцварош”, а также Артем Фаворов, который появился на замену в составе “Академии Пушкаша”.

Напомним, “Ференцварош” лидирует в чемпионате Венгрии, опережая “Фехервар” на девять очков.