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Футбол

Ференцварош не сумел обыграть Академию Пушкаша

Андрей ОгородникНет комментариев
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Сергей Ребров

Лидер чемпионата Венгрии “Ференцварош”, который работает под руководством украинского специалиста Сергея Реброва, оступился в матче 26 тура чемпионата Венгрии.

Несмотря на гол на 17 минуте, одержать победу в поединке против “Академии Пушкаша” “Ференцварош” не сумел. Матч завершился ничьей 1:1, после автогола игрока “Фради”.

Стоить отметить, что в поединке принял участие Игорь Харатин, который отыграл весь матч за “Ференцварош”, а также Артем Фаворов, который появился на замену в составе “Академии Пушкаша”.

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Напомним, “Ференцварош” лидирует в чемпионате Венгрии, опережая “Фехервар” на девять очков.

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Тэги: Игорь ХаратинСергей РебровФеренцварош
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