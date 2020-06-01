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Футбол

Гетце зазывают в Ла Лигу

Сергей СумскойНет комментариев
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Страж ворот каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген считает, что полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце, который уйдет из немецкого клуба в конце сезона, сможет реализовать себя в чемпионате Испании.

По словам немецкого голкипер, Марио является футболистом, который умеет обращаться с мячом и управлять ходом игры.

«Он бы отлично вписался в Ла Лигу. Я не знаю, есть ли у него в целях играть в футбол. Когда общаемся, мы никогда не говорим о футболе», – приводит слова тер Стегена Goal.

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Также он добавил, что Гетце подойдет многим клубам, где сможет создавать разницу.

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Тэги: БарселонаБоруссия Дортмунд
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