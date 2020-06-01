Хачериди помог Динамо-Брест разбить Рух

Бывший защитник сборной Украины Евгений Хачериди получил ещё один шанс от тренерского штаба “Динамо-Брест” после своего скандального поступка, результатом которого стала дисквалификация на пять матчей.

Вчера украинец вышел в стартовом составе “Динамо-Брест” в матче против соседей по городу из “Руха”. Несмотря на быстрый пропущенный гол, действующий чемпион Беларуси сумел собраться с силами и не только сравнять счет, но и одержать разгромную победу 1:4.

Отметим, что помимо Хачерди, в составе “Динамо-Брест” вышли также украинцы Александр Нойок и Артем Милевский. За “Рух” 83 минуты отыграл экс-защитник “Днепра” Мигунов.