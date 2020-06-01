Шахов: Монзуль не видит на поле дальше своего носа

Заместитель главного редактора журнала “Футбол” Андрей Шахов раскритиковал судейство арбітрині матча “Шахтер” – “Динамо” Екатерины Монзуль. Сообщает сайт EURO.com.ua

В частности, эксперт прокомментировал эпизод с отмененным голом хавбека киевлян Сергея Сидорчука после просмотра VAR.

“Чтобы Монзуль не пошла смотреть видео, и не изменила свое первоначальное решение … И быть такого не может! Если не ошибаюсь, в трех последних матчах она шестой раз меняет решение” благодаря “VAR !!! Такое ощущение, что на поле она дальше своего носа не видит. Я (пишет старший) не про сам гол, а потому, что по видео практически любой может отсудить. Ты прими правильное решение сразу, а не меняй его после просмотра.- написал Шахов в телеграмм-канале “Шах и Шах”.

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