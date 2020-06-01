“Шахтер” подписал контракт с топ-специалистом, капитан “Александрии” завершил карьеру

К вашему вниманию самые интересные трансферные новости последних суток. Сообщает сайт EURO.com.ua

Главный селекционер “Шахтера” Жозе Боту не собирается уходить из донецкого клуба.

Португалец опроверг слухи о своем возможном возвращении в лиссабонскую “Бенфику”.

“Для меня было и будет честью поработать в “Бенфике”, но в данный момент об этом не может идти и речи. Я не вернусь в Португалию, ведь недавно подписал новый трехлетний контракт с “Шахтером”, – сказал Бота.

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Хавбек “Александрии” Андрей Запорожан завершил профессиональную карьеру.

Об этом рассказал наставник “алексів” Владимир Шаран.

“Андрею сделали оперативное вмешательство. Он решил завершить свою карьеру. Мы разговаривали с президентом относительно того, чтобы Запорожан остался в тренерском штабе нашей команды”, – сказал наставник.

Напомним, неделю назад в контрольной игре “Александрии” Запорожан порвал ахиллово сухожилие.

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Украинский защитник польской “Краковии” Алексей Дитятьев пока не планирует возвращаться на родину.

“Пока связываю себя только с “Краковией”, у меня еще два года контракта. Не исключаю вариант возвращения в Украину, но такой перспективы не вижу. Лучше пока оставаться в Польше. Посмотрим, как будет складываться ситуация с моей игровой практикой.

Не исключаю, что буду играть в Украине, но пока никаких конкретных интересов нет. У нас интерес появляется, когда ты свободный агент или у тебя заканчивается контракт. В моем случае это совсем не так”, – сказал Дитятьев.