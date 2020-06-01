Спиваковский: Шахтер предметно не интересуется Матеусом Энрике

Ведущий «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский сообщил, что донецкий «Шахтер» интересуется услугами полузащитника «Гремио» Матеуса Энрике, но на данный момент клуб не делал никаких шагов к осуществлению этой сделки.

По его словам, этот футболист невменяемо крутой.

«Футболист сумасшедшего потенциала, но «Шахтер» предметно им не интересуется, насколько я знаю. «Гремио» понимает, что это депозит в будущее клуба, они его просто так не отдадут. 15+ – это сейчас адекватная цена на Матеуса Энрике», – заявил Спиваковский.

Отметим, статистический портал Тransfermarkt оценивает хавбека в 17,5 миллиона евро.

Добавим, «Горняки» следят за игроком минимум с лета 2018 года.