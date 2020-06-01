Украинский талант успешно дебютировал за Ческе Будеевице

Юный украинский защитник Максим Таловеров провел свой первый матч в составе клуба элитного дивизиона чемпионата Чехии “Ческе Будеевице”.

19-летний защитник, вышел на замену в матче против “Богемианса” на 50 минуте матча и уже спустя 26 минут своего пребывания на поле отличился голевой передачей, которой правда, для положительного результата оказалось недостаточно. “Ческе Будеевице” проиграл со счетом 2:3.

Отметим, Максим Таловеров является воспитанником “Олимпика”, но последнее время играл в Чехии, где сначала защищал цвета второй команды пражской “Спарты”, а теперь “Ческе Будеевице”.