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Футбол

Украинский талант успешно дебютировал за Ческе Будеевице

Андрей ОгородникНет комментариев
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Максим Таловеров

Юный украинский защитник Максим Таловеров провел свой первый матч в составе клуба элитного дивизиона чемпионата Чехии “Ческе Будеевице”.

19-летний защитник, вышел на замену в матче против “Богемианса” на 50 минуте матча и уже спустя 26 минут своего пребывания на поле отличился голевой передачей, которой правда, для положительного результата оказалось недостаточно. “Ческе Будеевице” проиграл со счетом 2:3.

Отметим, Максим Таловеров является воспитанником “Олимпика”, но последнее время играл в Чехии, где сначала защищал цвета второй команды пражской “Спарты”, а теперь “Ческе Будеевице”.

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Тэги: Максим Таловеровнаши за рубежомСпартаЧеске Будеевице
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