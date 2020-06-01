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Футбол

Украинский легионер: Не исключаю, что вернусь в УПЛ

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский защитник польской “Краковии” Алексей Дитятьев пока не планирует возвращаться на родину. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Пока связываю себя только с “Краковией”, у меня еще два года контракта. Не исключаю вариант возвращения в Украину, но такой перспективы не вижу. Лучше пока оставаться в Польше. Посмотрим, как будет складываться ситуация с моей игровой практикой.

Не исключаю, что буду играть в Украине, но пока никаких конкретных интересов нет. У нас интерес появляется, когда ты свободный агент или у тебя заканчивается контракт. В моем случае это совсем не так”, – сказал Дитятьев.

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Добавим, в текущем сезоне 31-летний украинец сыграл за польский клуб 15 матчей (1 гол, 1 ассист).

Источник: sportanalytic.com
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