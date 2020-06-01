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Футбол

Юрий Яковенко забил шестой гол в чемпионате Дании

Андрей ОгородникНет комментариев
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Юрий Яковенко

Сын известного украинского тренера Павла Яковенко Юрий продолжает радовать своей игрой в чемпионате Дании.

В первом после карантина туре украинец вышел в стартовом составе “Эсбьерга” на матч против “Ольборга”. На 67 минуте матча усилиями украинца счет был открыт, правда, гола Юрия Яковенко для положительного результата не хватило. Спустя пять минут после замены украинца “Ольборг” счет сравнял.

В нынешнем сезоне на счету Юрия Яковенко 20 матчей в чемпионате Дании, шесть голов и две результативные передачи. Игрок является лучшим бомбардиром своей команды.

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Тэги: ЕсбьергОльборгЮрий Яковенко
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