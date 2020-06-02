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Футбол

Эксперт: Максимальная цена таких “Карпат” – 1 евро

Евгений НикитюкНет комментариев
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Кандидат в президенты УПЛ Михаил Метревели прокомментировал приобретение “Карпат” Олегом Смалійчуком. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он заявляет в программе “Великий футбол”, что от этого, вероятно, больше выиграл Петр Дыминский, ибо так он умывает руки от всего, что будет происходить дальше.

Метревели добавил, что в нынешнем состоянии хорошая цена “Карпат” – 1 евро, а если Смалійчук дал больше, то явно переплатил.

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Источник: sportanalytic.com
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