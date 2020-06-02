Фиорентина рассматривает Карраскаля, как альтернативу Пакете

Стали известны условия возможного перехода экс-игрока львовских “Карпат” Хорхе Карраскаля в состав итальянской “Фиорентины”.

По информации итальянских СМИ флорентийский клуб действительно интересуется колумбийским вингером “Ривер Плейта”, но молодой футболист пока не является приоритетом для “фиалок”. “Фиорентина” намерена сосредоточить свое внимание на полузащитнике “Милана” Лукасе Пакете и лишь при условии неудачи, клуб сделает запрос по переходу Карраскаля.

Напомним, ранее сообщалось, что львовские “Карпаты” владеют 11% от суммы следующего трансфера Карраскаля. Потенциальная сделка оценивается в 20 миллионов евро, что позволит львовскому клубу существенно улучшить свое финансовое состояние.