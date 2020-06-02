Газиантеп надеется продлить аренду форварда Шахтера

Нападающий донецкого “Шахтера” Оларенваджу Кайоде может ещё на несколько месяцев остаться в Турции, где он на правах аренды защищает цвета местного “Газиантепа”.

По информации турецких СМИ, между нигерийский форвардом и “Газиантепом” возник конфликт, игрок отказался выходить на тренировки из-за того, что его арендное соглашение подошло к концу.

Сообщается, что на днях “Газиантеп” начал переговоры по продлению аренды игрока до конца сезона в чемпионате Турции. Отметим, что нигерийский нападающий очень здорово проявил себя в чемпионате Турции, где в 22 матчах забил девять голов и сделал семь результативных передач.