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Газиантеп надеется продлить аренду форварда Шахтера

Андрей ОгородникНет комментариев
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Оларанваджу Кайоде

Нападающий донецкого “Шахтера” Оларенваджу Кайоде может ещё на несколько месяцев остаться в Турции, где он на правах аренды защищает цвета местного “Газиантепа”.

По информации турецких СМИ, между нигерийский форвардом и “Газиантепом” возник конфликт, игрок отказался выходить на тренировки из-за того, что его арендное соглашение подошло к концу.

Сообщается, что на днях “Газиантеп” начал переговоры по продлению аренды игрока до конца сезона в чемпионате Турции. Отметим, что нигерийский нападающий очень здорово проявил себя в чемпионате Турции, где в 22 матчах забил девять голов и сделал семь результативных передач.

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Тэги: ГазиантепОларанваджу КайодеШахтер
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