Интер продолжает интересоваться Ляказеттом

Миланский “Интер” не теряет надежд заполучить в свои ряды звездного нападающего лондонского “Арсенала” Александра Ляказетта.

Как сообщают итальянские СМИ, после первого отказа французского форварда перейти в “Интер”, руководство “нерадзурри” готовят предложить ему новое, улучшенное предложение. В свете того, что варианты с Кавани и Вернером отпали, Ляказетт остается для “Интера” приоритетным вариантом.

Напомним, ранее сообщалось, что миланский “Интер” рискует потерять одного из главных своих талантов Лаутаро Мартинеса, большой интерес к которому проявляет каталонская “Барселона”.