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Футбол

“Карпатам” не грозит техническое поражение против “Мариуполя”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Как известно, матч 24-го тура чемпионата Украины “Карпаты” – “Мариуполь” было сорвано из-за положительные пробы на COVID-19 у игроков львв’ян. Сообщает сайт EURO.com.ua

Вчера состоялась онлайн-встреча УПЛ, где решили не присуждать “Карпатам” техническое поражение. Таким образом, игра получит новую дату.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий заявил, что не имеет претензий к клубу, ведь там сделали все согласно протокола. А информация, что тесты брались в неаккредитованной клинике не соответствует действительности.

Источник: sportanalytic.com
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