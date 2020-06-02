“Карпатам” не грозит техническое поражение против “Мариуполя”

Как известно, матч 24-го тура чемпионата Украины “Карпаты” – “Мариуполь” было сорвано из-за положительные пробы на COVID-19 у игроков львв’ян. Сообщает сайт EURO.com.ua

Вчера состоялась онлайн-встреча УПЛ, где решили не присуждать “Карпатам” техническое поражение. Таким образом, игра получит новую дату.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий заявил, что не имеет претензий к клубу, ведь там сделали все согласно протокола. А информация, что тесты брались в неаккредитованной клинике не соответствует действительности.