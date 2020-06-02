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Футбол

Марлос: Мы еще не гарантировали себе чемпионство

Евгений НикитюкНет комментариев
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Хавбек “Шахтера” Марлос рассказал о победе над “Динамо” в 24-м туре УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Мы переживаем трудные времена, и многие семьи потеряли родных. Мы знаем, что нужно быть осторожными и заботиться о здоровье, но очень хорошо, что есть возможность снова играть в футбол. Даже без зрителей ощущение выхода на поле было отличным, а нам удалось хорошо сыграть и обыграть нашего главного соперника. Жаль, что стадион был пуст, однако необходимо придерживаться правил и вернуться к нормальной жизни только после того, как мы переживем этот кризис.

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Конечно, самое главное – это победа, но я рад, что провел хорошую игру и помог команде. Особенно в матче с принципиальным соперником. Мы движемся к нашей цели. Не надо расслабляться, ведь ничего еще не гарантировано”, – говорит Марлос.

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Источник: sportanalytic.com
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