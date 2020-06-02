Мудрык попал под прицел грандов немецкого футбола

Один из главных талантов донецкого “Шахтера” Михаил Мудрык может продолжить свою карьеру в чемпионате Германии.

По информации издания Футбол 24, большой интерес к юному полузащитнику “Шахтера” проявляют гранды чемпионата Германии. Если интерес “Баварии” к игроку косвенный, то РБ “Лейпциг” проявляет к игроку очень серьезный интерес. Инициатором приглашения выступает Ральф Рангник, который известен своим умением находить талантов для клубов, где он работал.

Напомним, несмотря на то, что имя Михаила Мудрыка на слуху уже более чем два года, 19-летний футболист пока не может похвастаться опытом выступлений в основной команде донецкого “Шахтера”, преимущественно играя за молодежную команду клуба.