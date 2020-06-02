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Футбол

Мудрык попал под прицел грандов немецкого футбола

Андрей ОгородникНет комментариев
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Михаил Мудрык

Один из главных талантов донецкого “Шахтера” Михаил Мудрык может продолжить свою карьеру в чемпионате Германии.

По информации издания Футбол 24, большой интерес к юному полузащитнику “Шахтера” проявляют гранды чемпионата Германии. Если интерес “Баварии” к игроку косвенный, то РБ “Лейпциг” проявляет к игроку очень серьезный интерес. Инициатором приглашения выступает Ральф Рангник, который известен своим умением находить талантов для клубов, где он работал.

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Напомним, несмотря на то, что имя Михаила Мудрыка на слуху уже более чем два года, 19-летний футболист пока не может похвастаться опытом выступлений в основной команде донецкого “Шахтера”, преимущественно играя за молодежную команду клуба.

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Тэги: БаварияглавноеЛейпцигМихаил МудрыкШахтер
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