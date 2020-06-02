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Футбол

Нива Тернополь откажется от выхода в Первую лигу

Андрей ОгородникНет комментариев
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Нива Тернополь

Лидер группы А Второй лиги чемпионата Украины тернопольская “Нива” может отказаться от завоеванного права в следующем сезоне играть в Первой лиге.

По словам главного тренера команды Василия Малыка, тернопольский клуб испытывает большие финансовые проблемы, из-за чего может отказаться от повышения в классе. Решающей должна стать встреча руководства клуба с потенциальными инвесторами, которая должна состоятся 5 июня.

Напомним, следом за “Нивой” в группе А Второй лиги финишировали житомирское “Полесье” и ровенский “Верес”.

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Тэги: Вторая лигаНива ТернопольПервая лига
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