Нива Тернополь откажется от выхода в Первую лигу

Лидер группы А Второй лиги чемпионата Украины тернопольская “Нива” может отказаться от завоеванного права в следующем сезоне играть в Первой лиге.

По словам главного тренера команды Василия Малыка, тернопольский клуб испытывает большие финансовые проблемы, из-за чего может отказаться от повышения в классе. Решающей должна стать встреча руководства клуба с потенциальными инвесторами, которая должна состоятся 5 июня.

Напомним, следом за “Нивой” в группе А Второй лиги финишировали житомирское “Полесье” и ровенский “Верес”.