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Футбол

Поединок между Ворсклой и Карпатами отменят?

Андрей ОгородникНет комментариев
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Евгений Дикий

Следом за поединком против “Мариуполя”, скорей всего не состоится матч львовских “Карпат” против “Ворсклы”, который был запланирован на следующие выходные.

Как уже сообщалось ранее, последний тест игроков львовского клуба обнаружил коронавирусную инфекцию в 13 футболистов “Карпат”. Ситуацию прокомментировал исполнительный директор Премьер лиги Евгений Дикий.

«Ждем от «Карпат» официальное письмо, ждем подтверждения. Но пока есть информация, что у них увеличилось количество инфицированных. Сейчас будем с клубами и УАФ проделывать план, что делать дальше. Футболисты должны пойти на двухнедельную изоляцию.

Сейчас план выглядит следующим образом – ближайший матч с «Ворсклой» на 99% не состоится. А дальше все ребята с отрицательными результатами закрываются на базе.

Напомним, “Карпаты” идут на последнем месте в чемпионате Украины по футболу.

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Тэги: ВорсклаЕвгений ДикийКарпатыкоронавирус
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