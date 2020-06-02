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Футбол

Реал видит Лунина дублером Куртуа уже в следующем сезоне

Андрей ОгородникНет комментариев
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Андрей Лунин

Финансовый кризис вызван пандемией коронавируса может сыграть положительную службу для вратаря сборной Украины Андрея Лунина.

Как сообщает испанская пресса, в целях экономии мадридский “Реал” не станет продлевать аренду Альфонсо Ареоля, который был вторым вратарем клуба в нынешнем сезоне. Не планирует клуб искать и альтернативные варианты на рынке трансферов учитывая неплохую игру молодого украинского вратаря Андрея Лунина в составе “Овьедо”.

Напомним, пополнил состав клуба Сегунды “Овьедо” этой зимой, Андрей Лунин наконец-то получил игровую практику, причем неоднократно его признавали игроком встречи.

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Тэги: Андрей ЛунинОвьедоРеал
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