Реал видит Лунина дублером Куртуа уже в следующем сезоне

Финансовый кризис вызван пандемией коронавируса может сыграть положительную службу для вратаря сборной Украины Андрея Лунина.

Как сообщает испанская пресса, в целях экономии мадридский “Реал” не станет продлевать аренду Альфонсо Ареоля, который был вторым вратарем клуба в нынешнем сезоне. Не планирует клуб искать и альтернативные варианты на рынке трансферов учитывая неплохую игру молодого украинского вратаря Андрея Лунина в составе “Овьедо”.

Напомним, пополнил состав клуба Сегунды “Овьедо” этой зимой, Андрей Лунин наконец-то получил игровую практику, причем неоднократно его признавали игроком встречи.