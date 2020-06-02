Вторник, 2 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболШальке отказался от выкупа Тодибо
Футбол

Шальке отказался от выкупа Тодибо

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Жан-Клер Тодибо

Молодой талант каталонской “Барселоны” Жан-Клер Тодибо в скором времени должен вернуться в расположение клуба.

Гельзеркирхенский “Шальке”, где защитник играл на правах аренды, отказался приобретать его права по окончанию арендной сделки. Клуб имел возможность подписать с перспективным защитником контракт, заплатив компенсацию в размере 25 миллионов евро.

Отметим, в составе “Шальке” Жан-Клер Тодибо провел десять матчей. Ранее сообщалось, что большой интерес к игроку проявляет итальянский “Милан” и ярды клубов чемпионата Англии.

загрузка...
Тэги: БарселонаЖан-Клер ТодибоШальке
Написать комментарий

Добавить комментарий

три × 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Оларанваджу Кайоде
Газиантеп надеется продлить аренду форварда Шахтера

Карпаты
В тринадцати игроков Карпат обнаружен коронавирус?

“Карпатам” не грозит техническое поражение против “Мариуполя”

Шахов назвал главные провалы “Динамо” в игре с “Шахтером”

Украинец забил издевательский гол в чемпионате Дании (ВИДЕО)

Закрыть