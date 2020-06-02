Шальке отказался от выкупа Тодибо

Молодой талант каталонской “Барселоны” Жан-Клер Тодибо в скором времени должен вернуться в расположение клуба.

Гельзеркирхенский “Шальке”, где защитник играл на правах аренды, отказался приобретать его права по окончанию арендной сделки. Клуб имел возможность подписать с перспективным защитником контракт, заплатив компенсацию в размере 25 миллионов евро.

Отметим, в составе “Шальке” Жан-Клер Тодибо провел десять матчей. Ранее сообщалось, что большой интерес к игроку проявляет итальянский “Милан” и ярды клубов чемпионата Англии.