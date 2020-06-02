В тринадцати игроков Карпат обнаружен коронавирус?

Футболисты львовских “Карпат” на долгое время могут выбить из игры.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, последний тест, которые прошли футболисты клуба обнаружил вирус в 13 игроков клуба, из которых семь играют за первый состав. Имена игроков не сообщаются.

«Ситуация во Львове намного серьезнее. Первая партия тестов уже обнаружила 13 случаев инфицирования, 7 из них игроки первой команды.

Цифры неокончательные, впереди вторая партия. «Карпаты» точно идут на карантин. Сезон, возможно, будет доигрывать молодежный состав. Если там все здоровы», – написал Бурбас в твиттере.

Напомним, первые случаи заражения были обнаружены ещё в субботу, когда клуб готовился к матчу против “Маруиполя”. Ситуацию серьезно осложняет тот факт, что на прошлой недели “Карпаты” проводили матч против “Волыни”.