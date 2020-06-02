Защитник Ворсклы заинтересовал клубы с России и Испании

Защитник полтавской “Ворсклы” Пап-Альюн Ндиайе своей игрой в нынешнем сезоне привлек к себе внимание со стороны иностранных клубов.

По информации авторитетного британского портала Goal.com, интерес к защитнику проявляют клубы из Испании и России, правда, сам защитник не спешит менять клубную прописку.

Я иду от матча к матчу и не слишком много думаю о будущем. У меня есть контракт с «Ворсклой» до 2021 года. Недавно в Украине возобновился розыгрыш чемпионата. В клубе строится хороший проект с тренером, который рассчитывает на меня. Я не обращаю слишком много внимания на подобную информацию, даже если она мне льстит. Заинтересованные клубы знают, к кому обращаться.

Напомним, Пап-Альюн Ндиайе першел в “Ворсклу” бесплатно прошлым летом, после назначения Юрия Максимова на должность главного тренера, он стал одним из ключевых исполнителей команды.