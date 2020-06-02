Защитника “Ворсклы” зовут в Испании и России

Центрбек “Ворсклы” Пап-Альюне Ндиайе может вскоре покинуть УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Вами интересуются российские и испанские клубы. Что думаете на счет будущего?

– Я иду от матча к матчу и не слишком задумываюсь о смене клуба. У меня есть контракт с “Ворсклой” до 2021 года. Недавно в Украине возобновился розыгрыш чемпионата. В клубе строится хороший проект с тренером, который рассчитывает на меня.

Я не обращаю слишком много внимания на подобную информацию, даже если она мне льстит. Заинтересованные клубы знают, к кому обращаться, – говорит 22-летний француз.

В этом сезоне на счету Ндиайе 13 матчей.

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