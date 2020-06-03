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Футбол

Боруссия Д может пригласить Джесси Марша

Андрей ОгородникНет комментариев
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Джесси Марш

Возможный уход из должности главного тренера дортмундской “Боруссии” Люсьена Фавра, заставляет руководство клуба задуматься о возможной замене швейцарскому специлаисту.

По информации немецкой прессы, как альтернативный вариант Фавру боссы “Боруссии” рассматривают главного тренера австрийского “Зальцбурга” Джесси Марша. Американский специалист неплохо проявил себя на должности главного тренера австрийского гранда, с которым выиграл кубок страны и претендует на чемпионство, что и привлекло внимание “Боруссии”.

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Стоить отметить, что не так давно Джесси Марш уже работал в Бундеслиге, правда, занимая должность помощника главного тренера в “Лейпциге”.

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Тэги: Боруссия ДДжесси МаршЗальцбург
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