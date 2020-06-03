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Футбол

Брюгге выставил ценник на экс-форварда Зари

Андрей ОгородникНет комментариев
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Деннис Бонавентуре

Известный нигерийский нападающий Деннис Бонавентуре, который ранее выступал в составе луганской “Зари”, может летом вновь сменить клубную прописку.

Отличный сезон в исполнении молодого нападающего не остался без внимания европейских скаутов. По информации бельгийских СМИ, сейчас на Боннавентуре претендуют клубы чемпионатов Англии, Италии и Турции.

Стоить отметить, что руководство “Брюгге” не намерено силой удерживать форварда. Как сообщает Gonfialarete, брюссельский клуб оценил своего форварда в 20 миллионов евро. К слову, контракт нападающего заканчивается летом 2022 года.

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Тэги: БрюггеДеннис БонавентуреЗаря
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