Брюгге выставил ценник на экс-форварда Зари

Известный нигерийский нападающий Деннис Бонавентуре, который ранее выступал в составе луганской “Зари”, может летом вновь сменить клубную прописку.

Отличный сезон в исполнении молодого нападающего не остался без внимания европейских скаутов. По информации бельгийских СМИ, сейчас на Боннавентуре претендуют клубы чемпионатов Англии, Италии и Турции.

Стоить отметить, что руководство “Брюгге” не намерено силой удерживать форварда. Как сообщает Gonfialarete, брюссельский клуб оценил своего форварда в 20 миллионов евро. К слову, контракт нападающего заканчивается летом 2022 года.