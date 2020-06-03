Челси может заменить Канте звездой Вест Хэма

Возможный уход из команды Нголо Канте вынуждает лондонский “Челси” заняться поисками потенциальной замены звездному французу.

Как сообщает Daily Mirror, в случае продаже Канте, которым интересуются “Реал” и “ПСЖ”, деньги, вырученные от трансфера “аристократы” будут готовы потратить на молодого таланта лондонского “Вест Хэма” Деклана Райса. Сообщается, что сумма за переход игрока может составить 50 миллионов фунтов.

Напомним, что “Вест Хэм” неоднократно заявлял о намерении сохранить своего лидера. Руководство клуба готово было предложить игроку новый контракт, с клаусулой 100 миллионов, но, пока сделка так и не состоялась.